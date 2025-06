Reprodução/Youtube Deborah Albuquerque relatou episódios dolorosos de sua infância no podcast Não É Nada Pessoal

A apresentadora Deborah Albuquerque presenciou um ataque russo em Kiev, na madrugada desta terça-feira (17), enquanto estava na Ucrânia com o marido, Bruno Salomão. A ex-A Fazenda relatou momentos de pânico após a explosão de um prédio próximo ao hotel onde estava hospedada.

Em entrevista à revista Quem , Deborah descreveu o clima de terror que tomou conta da capital ucraniana após os bombardeios. “ Hoje a gente viu a morte de perto ”, afirmou. A artista estava na cidade a trabalho e deixou o local após o episódio.

O Ministério do Interior da Ucrânia informou que o ataque russo atingiu 27 pontos da cidade, deixando 14 mortos e 44 feridos. As áreas afetadas incluem prédios residenciais, escolas e estruturas de infraestrutura crítica. Segundo o governo russo, suas forças interceptaram 147 drones ucranianos, incluindo na região de Moscou.

Deborah contou que jantava com o marido quando os alertas começaram.

“ A gente começou a escutar drones, e o estabelecimento já pediu para as pessoas pagarem as contas — isso era em torno de 22h. O toque de recolher agora no verão é à meia-noite. A gente pagou a conta e foi ”, explicou.

Ao retornar ao hotel, o clima de tensão aumentou.

“ Chegamos no hotel e, dali a pouco, começou um barulho de drone na janela. Vários. Tinham três drones. De frente para o nosso hotel tinha uma armada do exército ucraniano atirando neles. Na nossa frente, um prédio explodiu. A gente viu um drone acertando um prédio. Foi assustador ”, relatou.

Ela e o marido decidiram não se abrigar no bunker do hotel.

“ A gente não quis ir para o bunker, porque geralmente quando vai, fica preso lá. Não é a primeira vez que a gente passa por alarmes. Só que dessa vez a gente optou por ficar no quarto, longe das janelas ”, explicou.

Deborah gravou imagens do ataque e comentou o abalo emocional que sofreu com a experiência.

“ Foi uma noite muito difícil. A gente não voltou a dormir mais. Mesmo hoje, a gente sai de Kiev, graças a Deus. A viagem foi linda, o trabalho foi incrível, mas dá um alívio no coração sair daqui agora ”, afirmou.

Ela ainda criticou os horrores da guerra.

“ A gente teve a própria vida em risco ontem, por conta de uma guerra que não é nossa, que não deveria ser de ninguém. Foi chocante ”, desabafou.