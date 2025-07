Reprodução/redes sociais Dayana Lima morre em acidente





A equipe do cantor Pablo, um dos ícones do arrocha, sofreu um acidente que deixou uma vítima, a diretora do departamento de marketing Dayana Nataly Bezerra Lima, conhecida como Day. O artista não estava no carro que capotou na estrada. O acidente ocorreu na última terça-feira (29).

Confira a nota oficial, na íntegra, da equipe de Pablo do Arrocha, que lamentou a tragédia:





"É com imenso pesar que informamos um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo.

Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo o que fazia, Day era responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga legal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe.

Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável.

Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente".

Quem era Day

Dayana Nataly, conhecida como Day, trabalhava com diversos artistas baianos, como o cantor Pablo e a banda de pagode É o Tchan. Segundo amigos próximos da vítima, ela era fã da cantora Cláudia Leitte desde a adolescência e tinha um registro em seu perfil em sua página pessoal.

A profissional, de 37 anos, voltava da cidade de Feira de Santana, vizinha a Amélia Rodrigues, com a equipe de Pablo, quando o automóvel saiu da pista e capotou. Além dela, dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, estavam no veículo.

Day trabalhava com Pablo há mais de três anos. Em suas redes sociais, ela aparecia com o cantor em diversos momentos. Em uma dessas publicações, a diretoria de marketing classificou o grupo como sua segunda família.

O corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, que atende toda a região. Ainda não há detalhes sobre o velório e o sepultamento.