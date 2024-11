Instagram Cantora sertaneja Lauana Prado

A cantora sertanejo Lauana Prado deixo seus seguidores com o coração aquecido no último sábado (2). A artista compartilhou os registros de seu show na cidade de Itaí, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (1º).



Entretanto, o que levou os fãs a loucura foi o momento em que contou com a participação de duas pessoas: Bento, filho de sua namorada, e Tati Dias, que subiram ao palco junto com ela.

Na gravação, Luana aparece se divertindo ao lado do garoto, que tem 2 anos. Ele está no colo da cantora, que está apresentando o hit "Eu Me Amarrei", sucesso de Daniel.

Na legenda, Lauana escreve: "Obrigada, Itaí/SP! Foi lindo! ❤️ Ontem ainda tive uma participação mais que especial. Arrastem pro lado pra conferir! 😂".

Lauana e Tati namoram desde junho deste ano. O casal é sempre visto em clima de romance e curtindo ao lado do filho de Tati.