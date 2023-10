Luka Godoy "Muito mais humana", diz Lauana Prado sobre gestão da própria carreira

A cantora sertaneja Lauana Prado está em um novo momento da carreira. Em setembro deste ano, Lauana anunciou que assumiu o controle da carreira e se tornou a própria empresária. Na LP Music Business, ela pretende agenciar outros artistas.

Entre tantos desafios, Lauana, de 34 anos, reflete sobre a representatividade de uma mulher LGBTQIA+ no mundo sertanejo, conservador diante da pauta. A artista tem um relacionamento com a influenciadora Veronica Schulz desde 2020.

"Eu sei da responsabilidade que isso me traz e a gente tenta lidar de uma maneira muito natural, porque a gente também fala com o mercado extremamente conservador. Eu não quero que isso se torne um ponto de confronto, eu sou uma pessoa extremamente leve na minha maneira de ser", disse ao iG Gente.

Para ela, o mercado sertanejo já enxerga a pauta de uma maneira diferente. "Acho que o mercado já entendeu isso de uma maneira muito amorosa e, mais do que qualquer coisa, respeitam muito a minha vida, a minha privacidade", analisa, completando que se considera mais reservada.

"Eu sou uma pessoa que não tenho uma vida tão exposta, somos mais 'low profile', mas a gente tem uma liberdade para existir, para ser quem a gente é, e eu acredito que isso impacta diretamente na vida de muitas mulheres, especialmente, no meio LGBT e pessoas do da comunidade de uma maneira geral", pondera.





Nova fase da carreira

Após 17 anos de carreira, a dona do hit "Cobaia" já passou por um golpe de um empresário, indicado por um grande artista, logo quando se mudou para São Paulo para tentar a vida com a música. Agora, ela pode mandar e desmandar na própria trajetória.





"Eu sempre achei que esse momento chegaria para mim, eu sou uma pessoa que me envolvo de forma muito intensa em todos os processos do meu trabalho e sempre foi assim antes mesmo até deu assumir 100% da gestão da minha carreira. Nesse ano aconteceram muitas coisas no meio do caminho que me fizeram entender que ninguém melhor do que eu para me colocar nessa posição de gestora e de mentora de um time", explica.

No novo modelo de trabalho, Lauana mantém a sociedade com a GTS, área de talentos da Universal Music. "Eu conto com um time extremamente preparado e competente para desenvolver os processos diários. Temos pessoas aqui que viveram também os seus processos profissionais, individuais e que a gente conseguiu concluir as nossas intenções profissionais para que o projeto Lauana tivesse a grandeza que ele tem hoje", reflete.

"Hoje trabalha de maneira muito mais humana, muito mais fluida. Hoje eu tenho acesso, eu tenho um relacionamento com o montador do show até as meninas que cuidam do marketing, eu conheço todo mundo, a gente tem uma relação muito direta, menos burocrática", afirma ela.

Para Lauana a grande mudança dos contratos está na confiança entre os trabalhadores. "Tenho pessoas, por exemplo, que encabeçam esses departamentos e que sabem da responsabilidade que tem. Essa troca de confiança foi um ponto muito importante pra gente desabrochar de vez essa minha posse", afirma.













