Imagem: Reprodução/YouTube Leo Lins faz piada com câncer de Preta Gil





Mesmo condenado a mais de oito anos de prisão por propagar conteúdos considerados discriminatórios, Leo Lins voltou aos palcos na cidade de São Paulo com o espetáculo Enterrado Vivo. O humorista usou a própria sentença como propaganda e lotou um teatro com capacidade para 720 pessoas.

Durante a apresentação — na qual a plateia foi orientada a guardar os celulares — o humorista ironizou sua situação na Justiça e continuou fazendo piadas com temas sensíveis, incluindo comentários sobre o tratamento contra o câncer da cantora Preta Gil.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que Ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer” , disse Leo Lins, segundo a revista Veja.

A cantora já havia movido um processo por danos morais contra o humorista em 2019, quando ele a comparou a uma "porca" durante um programa de televisão.

Alexandre Frota detona piada de Leo Lins

Imagem: Reprodução/TV Globo Alexandre Frota





O ator e ex-deputado Alexandre Frota, de 61 anos, publicou um vídeo criticando Leo Lins pelos comentários desrespeitosos sobre o câncer de Preta Gil. Ele classificou a atitude como "inaceitável".

"Leo Lins, a gente já se conhece. Você, algumas vezes, teve a oportunidade de brincar comigo, e eu levei tudo numa boa. Inclusive, me calei diante da sua condenação, do pedido de prisão. Mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável" , frisou Frota no início do vídeo.

O ator também comentou sobre o impacto emocional da piada. "Talvez você desconheça a dor dos pais e mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você não saiba que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade."

Frota também destacou o desrespeito aos profissionais de saúde. "Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, especialistas, pesquisadores que trabalham no combate ao câncer", afirmou.

Ele finalizou a fala com um forte repúdio. "Eu sei que você vai dizer: ‘Quem é o Alexandre Frota para falar alguma coisa, para me julgar?’ Eu sou um cara que trabalha de mãos dadas com famílias e hospitais que combatem o câncer, principalmente o câncer infantil. Fica aqui o meu repúdio à sua piada."