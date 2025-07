Reprodução/Instagram Leo Lins gera polêmica com piada sobre Thais Carla

O humorista Leo Lins voltou a ser alvo de críticas após publicar um trecho de seu show de stand-up no YouTube, no qual fez uma brincadeira considerada gordofóbica envolvendo a influenciadora Thais Carla. O vídeo, que já circula nas redes sociais, reacendeu o debate sobre os limites do humor e a responsabilidade de comediantes ao abordar temas sensíveis.

O contexto da polêmica

Durante uma apresentação recente, Lins promoveu uma espécie de "show de talentos" com membros da plateia, oferecendo R$ 100 ao participante com a melhor habilidade. Entre os que subiram ao palco, um homem demonstrou a capacidade de dobrar calcinhas de forma elaborada.

Aproveitando o momento, o humorista fez uma associação com Thais Carla, que recentemente passou por uma cirurgia bariátrica, dizendo: "Dá pra você viralizar no YouTube fazendo isso. Dobradura de calcinha. Calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade, exibe na entrada da cidade."

A declaração foi recebida com risos por parte do público, mas também gerou indignação nas redes sociais, onde usuários criticaram o teor da piada.





Histórico de conflitos entre Leo Lins e Thais Carla

Esta não é a primeira vez que o humorista e a influenciadora se envolvem em uma disputa judicial. Em 2019, Lins foi processado por Thais após reagir, em seu canal no YouTube, a um vídeo em que ela falava sobre as dificuldades de pessoas gordas em poltronas de avião. Na ocasião, ele editou o conteúdo original de forma pejorativa, sob o título "Excesso de bagagem no assento", e fez comentários considerados ofensivos.

A Justiça condenou Leo Lins por violação de imagem e discurso de ódio, obrigando-o a pagar R$ 5 mil em danos morais. Thais Carla comemorou a decisão na época, afirmando que a sentença representava um avanço no combate à gordofobia e encorajava outras vítimas de discriminação a buscarem seus direitos.

Repercussão e debate sobre humor e respeito

A nova piada de Leo Lins reabriu discussões sobre até onde o humor pode ir sem reforçar estereótipos prejudiciais. Enquanto defensores do comediante argumentam que o stand-up deve ser um espaço sem censura, críticos apontam que brincadeiras que ridicularizam grupos específicos perpetuam preconceitos. Thais Carla ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido, mas a polêmica já ganhou destaque entre seus seguidores.