Reprodução/Instagram Francisco Gil relembra conselho de Preta Gil durante tratamento do câncer

A voz de Preta Gil silenciou no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer raro. Mas sua música, sua força e sua presença permanecem vivas em cada canção que lançou, cada bloco que comandou, cada palco que pisou.

Filha de Gilberto Gil, ela fez do seu nome e do seu corpo um ato de resistência, rompendo padrões e inspirando gerações com arte e autenticidade.

Preta estreou em 2003 com o disco Prêt-à-Porter e, desde então, somou colaborações marcantes com grandes nomes da música nacional.

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino. Desde então, enfrentou quimioterapia, radioterapia, cirurgias e internações, documentando publicamente sua jornada para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Relembre, a seguir, alguns dos momentos mais emblemáticos da carreira dessa artista única:

Sinais de Fogo (com Ana Carolina)



Composta por Ana Carolina, foi um dos primeiros grandes sucessos de Preta. Lançada no álbum de estreia, fala sobre desejo e entrega com intensidade e alma.

Só o Amo (com Gloria Groove)

Presente na trilha de A Dona do Pedaço, a música celebra a diversidade e o empoderamento feminino. Para Preta, era um “hino à liberdade e aceitação”.

Vá se Benzer (com Gal Costa)





Em dueto com sua madrinha musical, Preta e Gal cantam sobre fé, resistência e orgulho em ser quem se é. Um manifesto em forma de música.

Decote (com Pabllo Vittar)

Pop, divertida e poderosa. A parceria com Pabllo fala sobre autoconfiança, liberdade e a força de assumir-se por inteiro.

Meu Xodó (com Francisco Gil)

Gravada com seu filho Fran, a canção nasceu em meio à dor da pandemia e foi, segundo Preta, uma “boia de salvação” em um momento difícil. Um reencontro com a própria arte.

Que Isso Neguinho?

Um hino do Bloco da Preta, a canção mistura irreverência e desejo, com a energia contagiante dos carnavais que Preta tanto amava.

Drão (de Gilberto Gil)



Embora não seja uma música sua, “Drão” ganhou outro significado nas vozes de pai e filha. Foi, inclusive, a última música que ela cantou nos palcos, durante a turnê de despedida de Gil, em abril deste ano.