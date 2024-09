Reprodução Mário Gomes esta concorrendo a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos

O despejo de Mário Gomes da mansão em que vivia no Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (17). O ator vem atualizando a situação do caso em seu Instagram, em que soma mais de 340 mil seguidores. Em um novo pronunciamento, o artista culpou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo seu despejo. Vale ressaltar que Mário concorre ao cargo de vereador do Rio pelo partido Republicanos.

No vídeo, Mário diz: "Sofremos muito e o juiz dá para um cara desses. Perturbaram a minha família por anos, uns bandidos, uns especuladores safados. O leilão não é errado, mas desde que seja justo. Não um leilão injusto, de pilantragem. E, pior, a casa é minha, eu tenho direito. É inconstitucional, eu só tenho esse imóvel, eu tenho direito".

Mário não cita nominalmente o chefe do Executivo, porém comenta sobre uma possibilidade anunciada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na última semana, que se trata sobre o confisco de terras de autores de incêndios criminosos.

"É esse canalha [Luiz Inácio Lula da Silva], tocando fogo no Brasil, acabando com a nossa floresta, os bichos com as patas sangrando. Esse cara agora falou que vai confiscar as terras que ele botou fogo", diz Mário.

Ele aproveita o momento para fazer o pedido de voto: "Quem bota fogo é o PCC. Vinte e dois caras já foram presos, são 40 mil focos de incêndio. Eu espero que vocês estejam comigo. Vou pedir um favor, coloca 10.700 embaixo. Não esquece do meu número, eu quero ir pra cima. Me ajudem a ajudar vocês, me ajudem a tirar esse comunismo do Brasil, a gente consegue. Com gente forte e corajosa, a gente consegue. Não tenho medo não, vão ter que me matar".

Os seguidores não concordaram com a afirmação do ator. Um fã disse: "Mário Gomes, te admiro como ator desde criança, te acompanhei na televisão. Mas você não pode atribuir o seu fracasso de vida ao Lula e ao PT. Os incêndios que acontecem no Brasil, além dos ataques de bolsonaristas queimando as matas, é a mudança climática, no planeta que é extrema-direita trabalha para destruir a natureza".

Outro completa: "O cara deixa de pagar direitos trabalhistas para 84 famílias durante anos, chegando no ponto de leiloar um bem que, convenhamos, tinha um valor estimado em 20 MILHÕES, e a culpa é do PT. Isto sim é o verdadeiro VITIMISMO".

Entenda o caso

Segundo o jornal “Extra”, a mansão foi leiloada para o pagamento de dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma antiga confecção que o ator administrava no Paraná. O site informou ainda que a casa de luxo foi arrematada por R$ 720 mil, mesmo sendo avaliada em R$ 20 milhões.

Ao lado da esposa, Raquel Palma, e dos dois filhos caçulas, ele morava na residência desde 2002. O imóvel fica localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

