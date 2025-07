João Pedro Lima Corpo de Preta Gil deixa Theatro Municipal para seguir cortejo no RJ





O corpo de Preta Gil acaba de deixar o Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde foi realizado o velório nesta sexta-feira (25). O momento foi recebido sob aplausos dos fãs que estavam no local para um último adeus à cantora, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer raro no intestino.

Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil carregaram o caixão até uma viatura do Corpo de Bombeiros que seguirá em cortejo que passará nas ruas do Centro da cidade, transitando também pelo circuito de megablocos de carnaval que, nesta semana, foi batizado com o nome da artista, como forma de homenagem póstuma, conforme informou o Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do RJ.

Os trechos contemplados pela procissão fúnebre são: vias do Centro e da Zona Portuária, Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, Avenida Brasil e a Rua Monsenhor Manuel Gomes.





Foto: Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil nos deixa aos 50 anos com mensagem de coragem e fé





Cerimônia de cremação

Ainda nesta sexta-feira (25), após o velório, o corpo de Preta Gil será encaminhado em carro aberto para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Lá, uma cerimônia intimista será realizada apenas com a família e os amigos. Depois disso, a artista será cremada. A previsão é que isso ocorra entre ate às 17h.