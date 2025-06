Reprodução Ana Castela surge com soro após maratona de shows no fim de semana

A cantora Ana Castela, de 21 anos, apareceu tomando soro na veia nesta segunda-feira (9), após cumprir uma sequência de shows em Minas Gerais e São Paulo no fim de semana. A cantora passou mal nos bastidores e revelou que enfrenta problemas intestinais.

A informação foi publicada nos Stories do Instagram, enquanto Ana se preparava para mais um compromisso profissional. A imagem gerou preocupação entre fãs, que comentaram em perfis de apoio à artista.

Na sexta-feira (6), Ana se apresentou em Janaúba, interior de Minas Gerais. No sábado (7), seguiu para Arujá, no estado de São Paulo. Segundo o relato, a rotina intensa causou exaustão e fortes dores. “ Boa tarde, vocês acham que é fácil? Não tá sendo fácil !”, disse.

A artista compartilhou detalhes do mal-estar e usou o bom humor para tranquilizar seguidores.

“ Gente, mas tá tudo bem, tá? Assim, eu tive uma dor de barriga muito forte. Olha como eu tô, né? De chorar, eu chorei, gente. Doeu muito, assim. Tá foda ”, afirmou.

Mesmo debilitada, Ana manteve contato com o público e exibiu imagens nos bastidores enquanto recebia atendimento. “ O drama no final kkkkkk não aguento ”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “ Tadinha do meu amor ”.

A equipe da cantora ainda não informou se a agenda será alterada por conta do episódio. Até o momento, os próximos compromissos seguem confirmados.