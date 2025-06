Reprodução Instagram @anacastelacantora Ana Castela usa biquíni preto

Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais no último domingo (22) para abrir um álbum de fotos no qual surgia usando um biquíni preto. A cantora e compositora sertaneja estava em Maceió, destino nacional para onde decidiu viajar.







Na legenda da postagem, a jovem admitiu que gostou de conhecer o local turístico, mas brincou sobre o ângulo das fotos. Segundo ela, ficou parecendo que um dos seios dela havia desaparecido.





"Foi bom conhecer mais um pouquinho de você, Maceió. (Parece que uma teta minha sumiu)", escreveu ela na publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual em que acumula mais de 16 milhões de seguidores.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela. "Linda demais", disse uma. "Que sereiona", destacou outra. "Me passa o seu treino?", pediu uma terceira. "Queria essa barriga emprestada", se divertiu uma quarta. "Maravilhosa", disse ainda uma quinta.

Reconciliação?

No último fim de semana, Ana Castela veio a público se pronunciar sobre os rumores de que tivesse reatado o relacionamento com Gustavo Mioto. Embora não tenha confirmado ou negado, a artista abriu o jogo sobre a situação.

"Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer... Podem comentar (de forma respeitosa). Eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for para ser, tem que ser de verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência para os dois lados", pontuou a sertaneja.

Relembre

Em dezembro de 2024, Ana e Gustavo anunciaram o término do namoro; eles já tinham encerrado a relação outras duas vezes antes disso. Os artistas frisaram que traições não tinham sido o motivo do rompimento.