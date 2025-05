Reprodução/Instagram Leonardo

O show que o cantor Leonardo fez em Gaúcha do Norte, uma cidade pequena com 8,6 mil habitantes, foi anulado pela Justiça de Mato Grosso. A apresentação ocorreu no dia 1º de junho de 2024 e o valor cobrado foi de R$ 750 mil.

A decisão, assinada nesta quarta-feira (28), pede ainda que o musicista, conhecido pela trajetória no sertanejo, devolva R$ 300 mil aos cofres públicos. O contrato tinha sido firmado pela antiga gestão da prefeitura e a Talismã Administradora de Shows e Editora Musical Ltda, empresa que representa Leonardo.





O município no qual o músico se apresentou fica situado a 595 km de Cuiabá. De acordo com um levantamento do Ministério Público Estadual, a média de shows contratados por entidades públicas na cidade é de R$ 432 mil.

A Prefeitura de Gaúcha do Norte descartou qualquer tipo de atuação da atual gestão na contratação do artista, frisando que o contrato teria sido assinado com a antiga administração.

O que diz Leonardo?

Procurada pela reportagem do iG Gente, a assessoria do artista não respondeu o contato. O espaço segue aberto. Caso se manifestem, o texto será atualizado.