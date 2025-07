reprodução/LinkedIn/TikTok CEO da Astronomer renuncia após incidente viral em show do Coldplay





Andy Byron, presidente-executivo da empresa de tecnologia Astronomer, sediada em Nova York, foi afastado do cargo após ser flagrado abraçando uma funcionária em um show do Coldplay.

O conselho de diretores da Astronomer aceitou a renúncia do executivo e começará a procurar seu próximo CEO, de acordo com o comunicado enviado a imprensa local.





“A Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiam desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes estabeleçam padrões de conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi alcançado”, dizia texto.

A empresa de operações de dados, fundada em 2018, reconheceu que "a conscientização sobre nosso o empreendimento pode ter mudado da noite para o dia", mas sua missão continuaria focada em resolver problemas de dados e inteligência artificial.

A conta de Byron no LinkedIn não é mais pública e ele foi removido da página de liderança da empresa após o anúncio. O empresário ainda está listado no site da empresa como membro do conselho de diretores.









O que aconteceu?

Byron foi flagrado com Kristin Cabot, diretora de RH da epresa, durante apresentação do Coldplay, no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, para 65 mil pessoas.

O caso ganhou repercussão mundial, quando a kiss-cam do show da banda, filmou o casal abraçado e aos beijos. Ao perceberem que apareciam nas imagens, eles tentaram desviar da câmera, mas já era tarde demais.

O próprio vocalista da banda, Chris Martin, chegou a comentar a situação durante a apresentação.

