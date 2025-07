Reprodução Facebook - Maud Cabot| TikTok @instaagraace Kristin Cabot estava no show do Coldplay com Andy Byron

A polêmica em torno da suposta traição cometida por Andy Byron e Kristin Cabot segue repercutindo. Dessa vez, parte dos internautas se questionou sobre a diretora de RH ainda fazer parte do corpo de funcionários da empresa, ao passo que o antigo CEO pediu demissão.

Segundo o "New York Post", a mulher está de licença e por isso ainda faz parte do elenco de profissionais contratados do grupo de tecnologia Astronomer.





Conforme informações do veículo, a demissão de Cabot deve acontecer em breve. Fontes consultadas pelo portal enfatizam que, embora o caso tenha ganhado repercussão internacional, o desligamento não pode ocorrer de uma hora para a outra.

“Em uma grande empresa do mundo real, você não pode simplesmente demitir alguém porque as manchetes são feias”, disse a advogada Nicole Brenecki ao site.

"Provavelmente há contratos, investigações internas e questões legais envolvidas. Se o RH aprovou o que aconteceu no show do Coldplay e há um histórico de documentos que apoiam isso, provavelmente algumas cabeças vão rolar. Só que pode levar alguns dias", acrescentou.

Relembre

No dia 16 de julho, Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados em um show do Coldplay, que ocorreu em Boston. Na ocasião, estavam abraçados e se afastavam depois de perceberem que eram gravados. Eles trabalham na mesma empresa e são casados com outras pessoas.

Durante a situação inusitada, Chris Martin, o vocalista da banda, debochou da postura da dupla ao notar a filmagem. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", ironizou o músico.

Antigo CEO da Astronomer, Andy Byron anunciou que estava pedindo demissão, no último sábado, dia 19 de julho. "Andy Byron apresentou sua demissão e o Conselho de Administração aceitou", confirmou a empresa, por meio do X, antigo Twitter.