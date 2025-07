Instagram/Reprodução Edu Guedes curte férias ao lado de Ana Hickmann

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, compartilhou nesta quarta-feira (23) um momento de descontração ao lado de Ana Hickmann, e dos filhos, após enfrentar um delicado quadro de saúde.

Sorridentes, eles posaram juntos durante as férias em família, evidenciando o bom momento na recuperação de Edu. Na legenda da publicação, o apresentador escreveu: “Depois da tempestade, o sol volta a brilhar ☀️! Um pouco das nossas férias em família. Melhor remédio de todos: amor.”

Além de Ana Hickmann, também aparecem nas fotos os filhos dos dois apresentadores: Alezinho, de 11 anos, filho de Ana, e Maria Eduarda, de 16, filha de Edu Guedes.

As imagens ganharam as redes poucos tempo depois de Edu passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, descoberta feita de forma inesperada após episódios de dores intensas e sangramento urinário, que ele inicialmente associou a problemas renais.

“Tive sorte por descobrir cedo”, declarou o apresentador em vídeo publicado no YouTube.

A cirurgia, realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início de julho, foi considerada de alta complexidade, mas a resposta do organismo surpreendeu a equipe médica. A recuperação foi classificada como “extraordinária”, o que permitiu que Edu deixasse o hospital antes do previsto.

Segundo ele, o tumor estava localizado na cauda do pâncreas, uma região menos agressiva, o que facilitou o prognóstico.

“Foram quatro cirurgias em 15 dias, mas saio vivo e grato”, disse emocionado no relato.