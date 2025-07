Reprodução Preta Gil e os romances com famosos: ex-namorados prestam homenagens

Preta Gil morreu aos 50 anos, no domingo (20), em Nova York, após complicações causadas por um câncer. A artista viveu relacionamentos com nomes famosos da televisão e da música, muitos dos quais prestaram homenagens públicas nas redes sociais.

O programa Encontro , da TV Globo , trouxe com exclusividade a fala de Fábio Assunção, que relembrou a amizade com Preta. “ Tenho um carinho imenso por ela ”, disse o ator. As homenagens continuaram nas redes sociais, com palavras de afeto vindas de Marcos Mion, Caio Blat e Paulinho Vilhena.

Caio Blat

O ator Caio Blat se relacionou com Preta em 2000. Nas redes sociais, ele escreveu: “ A mais linda, a mais generosa e especial. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho ”.

O romance não durou muito, mas deixou lembranças fortes para ambos. Caio revelou em outras entrevistas que Preta “ revolucionou ” a forma como via o amor.





Marcos Mion

Preta e Marcos Mion viveram uma relação intensa nos anos 2000, marcada por forte amizade e afeto. “ Você sempre foi a paixão e a generosidade em pessoa ”, escreveu Mion. O apresentador destacou como a cantora o acolheu em um momento delicado da vida, em 2002.

O envolvimento entre os dois foi muito comentado na época, apesar de não ser assumido publicamente como namoro. “ A gente gostava da companhia um do outro ”, disse Preta em entrevista recente.





Paulinho Vilhena

Paulinho Vilhena teve um breve relacionamento com Preta também nos anos 2000. Em declaração recente, ela revelou que planejou a conquista. “ Pesquisei na internet o que ele gostava. Quando entrou no carro já tinha Bob Marley no rádio e incenso aceso. ”

Após a morte da artista, Vilhena homenageou a ex nas redes sociais: “ Sempre foi fogo, energia e alto astral ”.





Fábio Assunção

Fábio Assunção teve um breve namoro com Preta Gil no início dos anos 2000. A relação durou cerca de um mês, mas a amizade permaneceu por décadas. “ A gente era muito próximo. Depois fui morar em São Paulo, e a vida foi levando ”, disse ele. O ator destacou a generosidade de Preta e a conexão artística que os unia.

Fábio Assunção relembra com carinho como era a convivência com a Preta Gil! #Encontro pic.twitter.com/9B0AFZI3C6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 21, 2025









Rafael Dragaud

Preta se casou com Rafael Dragaud e manteve a relação por oito anos. Durante esse período, ela engravidou duas vezes, mas perdeu os bebês. Na publicação, o artista afirma que recebeu a notícia com " tristeza pura ", descrevendo a sensação como " estranha e simples ".

" Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza ."

















O Kanalha

O último relacionamento conhecido de Preta foi com o cantor baiano Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha. O affair aconteceu no início de 2025. A própria cantora confirmou o envolvimento e descreveu a conexão como “ uma intimidade saudável ”.

Na publicação, o músico disse: " A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. "