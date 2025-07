Divulgação Capa do álbum "Todas as cores", de Preta Gil





Preta Gil, que morreu neste domingo (20) aos 50 anos, lançou seis álbuns e firmou parcerias com alguns dos maiores artistas do Brasil ao longo de mais de duas décadas de carreira. Com uma discografia que percorre o pop, o samba, o funk e a música eletrônica, a cantora construiu uma identidade musical marcada por influências diversas.

Preta Gil iniciou sua carreira musical nos anos 1990 como backing vocal de Gal Costa, sua madrinha artística, e ao longo dos anos construiu uma obra que refletia sua personalidade intensa, múltipla e aberta ao diálogo com diferentes sonoridades e gerações.

Seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, foi lançado em 15 de dezembro de 2003, quando seu pai, Gilberto Gil, era ministro da Cultura. A capa, em que Preta aparece nua com fitas do Senhor do Bonfim, gerou repercussão nacional ao posar nua, coberta pelos adornos.

O disco trouxe a mistura de ritmos que se tornaria constante em sua carreira, com colaborações de nomes consagrados como Caetano Veloso e Jorge Ben Jor.

Em 2005, lançou o segundo álbum, Preta, que apresentou faixas de sucesso como " Muito Perigoso " e " Eu e Você, Você e Eu ", consolidando sua versatilidade musical.

No álbum ao vivo Noite Preta (2010), lançado em 06 de agosto daquele ano, a cantora registrou suas apresentações ao vivo, já então populares em diversas capitais do país.

Em 2012, veio o mais autoral Sou Como Sou, com parcerias de peso: Ana Carolina, Thiaguinho e Gilberto Gil. O disco apresentou uma artista mais madura e conectada às próprias raízes.

Com o sucesso crescente do Bloco da Preta, lançado em 2009 no Carnaval do Rio de Janeiro, a artista lançou em 02 de janeiro de 2014 o álbum ao vivo de mesmo nome, celebrando a energia dos desfiles e a conexão direta com o público nas ruas.





Já em 2017, firmou contrato com a gravadora Sony Music e lançou Todas as Cores, considerado o marco da consolidação de sua identidade artística. O álbum contou com participações de artistas como Anitta, Pabllo Vittar, Gal Costa, Ivete Sangalo e Francisco Gil, seu filho.

No fim de 2023, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou as músicas da artista que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos. " Ver o Mar " liderou a lista, seguida de " Sinais de Fogo ", composição de Ana Carolina, e " Meu Xodó ", em parceria com Francisco Gil.