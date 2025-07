Reprodução: Instagram Netinho

O cantor baiano Netinho, de 58 anos, voltou a cantar após enfrentar um câncer no sistema linfático.

Diagnosticado com Linfoma Não Hodgkin tipo B.2 em março, o artista precisou cancelar compromissos, passou por seis sessões de quimioterapia e ficou internado durante cinco meses em Salvador. Em junho, compartilhou a boa notícia: está curado.

Nesta semana, ele publicou nas redes sociais um vídeo do primeiro ensaio com a banda, marcando seu reencontro com a música. Segundo Netinho, o momento representa um passo importante na recuperação, especialmente da voz, ainda afetada pelos efeitos do tratamento e da longa internação.

“Ainda não tenho a potência vocal de antes da quimioterapia. As cordas vocais também são músculos, e a quimio compromete toda a musculatura do corpo”, explicou o cantor.

Ele também mencionou a rouquidão causada pelo ar condicionado da semi-UTI, mas disse estar otimista:

“Aos poucos essa rouquidão está indo embora. Que saudade eu estava sentindo dos ensaios.”

Netinho revelou que começou a investigação médica após sentir dores nas costas e, com o diagnóstico, foi internado imediatamente. Os planos para o Carnaval, que incluíam seis shows, foram suspensos. Dias depois, ele apareceu nas redes sociais com a cabeça raspada e passou a compartilhar atualizações com os fãs.