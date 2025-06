Instagram Netinho atualiza fãs sobre tratamento de câncer e fala sobre o peso

O cantor baiano Netinho , de 58 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para informar os fãs sobre o andamento do tratamento contra um linfoma. Ele explicou que está na quinta sessão de quimioterapia e afirmou que, segundo avaliação médica, está curado desde o dia 6 de junho .

Em vídeo publicado no Instagram, Netinho detalhou o processo de tratamento e mencionou a oscilação de peso provocada pelo uso de medicamentos.

" Durante os dias de químio, tomo muito corticoide que aumenta artificialmente o meu peso. Quando paro de tomar, e parei há 3 dias, meu peso vai voltando à realidade ", contou.

Atualmente internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor afirmou que deve receber alta no sábado (21) e retornar para a última etapa do tratamento após uma semana em casa. A última sessão está prevista para o dia 12 de julho, data do aniversário do artista.

" Mesmo estando curado, por ouvir meus médicos, decidi terminar a quimioterapia ", afirmou.

Netinho reforçou o compromisso com o processo médico e agradeceu o apoio que tem recebido ao longo das últimas semanas.

" Sou Netinho, estou aqui no Hospital Aliança Star, Salvador, Bahia, vou fazer um resuminho para quem vê pela primeira vez. Comecei a fazer uma quimioterapia depois que foi descoberto que eu tinha um câncer, um linfoma, e estou aqui na quinta temporada, só falta uma ", disse.

O artista também demonstrou entusiasmo com a recuperação e otimismo com o futuro.

“ Vou para casa sábado, fico uma semana, volto para fazer a sexta e última [sessão] e sairei no dia do meu aniversário, 12 de julho, terminando tudo. Olha que maravilha! ”, completou.

Nas redes sociais, fãs comemoraram a notícia de que o cantor está vencendo o câncer e enviaram mensagens de carinho.