Reprodução: Instagram/@netinhooficialbrasileiro Netinho

Netinho, de 58 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (9) para anunciar aos fãs que estava curado do câncer. O artista passou por uma avaliação que não atestou a presença da doença, conforme ele explicou no Instagram: "Aleluia".



"No exame PET/CT que fiz nessa sexta-feira (6), não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado", começou ele, que revelou o diagnóstico ao público em março deste ano.





Em seguida, agradeceu a equipe médica que tem o acompanhado no caso. Além disso, ele frisou que continuaria passando pelas sessões de quimioterapias já previstas no tratamento dele.

"Deus orientou minha querida amiga e médica, Glória Bonfim Arruda, e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", pontuou.

"Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com Dra. Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimio para consolidar o resultado. Liguei também para o meu querido amigo Dr. Roberto Kalil Filho e pedi sua orientação. Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui firme e forte já na 5ª temporada da quimio e restará apenas mais uma", declarou. "Muito obrigado, meu querido Deus", agradeceu.