Reprodução: Instagram/@netinhooficialbrasileiro Netinho

Netinho utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (28), para comemorar o fim do quarto ciclo de quimioterapia. Desde março, o cantor tem dividido o momento difícil com os seguidores.



O astro musical foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático e está em tratamento. Sobre o fim dessa etapa, ele afirmou: "BoM DIA! Estou no finalzinho da 4ª temporada. Tudo indo maravilhosamente bem por aqui como Deus quer", Iiniciou.

"Já tomei 128 injeções na barriga nessas 4 temporadas. Minha barriga está uma peneira! Hoje não haverá caminhadas, é o dia semanal de descanso das atividades físicas", complementou o veterano.

"Dia quente mas nublado por aqui. Vamos que vamos!", finalizou. No início de maio, Netinho recebeu alta hospitalar após finalizar o terceiro ciclo de quimioterapia.

Além disso, ele também voltou a realizar exercícios físicos antes de retornar ao médico para a quarta etapa do tratamento contra a doença.