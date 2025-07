Reprodução: Globo Cristiano Gomes ajuda senhora ao vivo

Em tempos de pressa, manchetes em tempo real e transmissões que não admitem pausas, um gesto simples e profundamente humano devolveu ao jornalismo algo que, por vezes, se perde na correria: o olhar atento ao outro.

Foi assim que o repórter Cristiano Gomes, da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, virou assunto nas redes sociais. Durante uma entrada ao vivo no Bom Dia Santa Catarina, ele foi interrompido por uma senhora que precisava de ajuda para atravessar a rua.

Em vez de ignorar o pedido, ele parou. Interrompeu a fala, sinalizou para a equipe e, com a naturalidade de quem age pelo coração, fez questão de mostrar a travessia com segurança.

O momento durou poucos segundos, mas emocionou a web. E, para Cristiano, aquela atitude foi apenas uma extensão da forma como ele vê o jornalismo: com sensibilidade, empatia e presença.

Ao iG Gente, Cristiano relembrou o momento com detalhes.

“Eu já estava finalizando minha participação quando senti que alguém me chamou. Virei, e ela já falou: ‘Você pode me ajudar a atravessar a faixa?’”, contou.

“A minha intenção era encerrar o link e já ajudá-la. Mas a Aninha, nossa cinegrafista, viu tudo e se adiantou.”

A iniciativa da colega foi essencial e o olhar de Cristiano percebeu ali algo maior. “Eu falei: ‘Não, preciso mostrar isso ao vivo’. Pedi para o cinegrafista direcionar a imagem.”

A sensibilidade como norte

Acostumado ao dinamismo do jornalismo diário, Cristiano defende que a sensibilidade é um pilar do trabalho de quem está nas ruas.

“A gente precisa estar preparado para tudo. Às vezes uma pessoa chega no meio do ao vivo, como foi o caso. Você precisa ter controle emocional para lidar com isso — e, acima de tudo, sensibilidade”, diz.

“Não é porque estou ao vivo que vou ignorar uma pessoa que precisa de ajuda. Nós não podemos desligar nosso lado humano só porque estamos diante de uma câmera.”

Segundo o repórter, esse olhar atento ao outro é o que o guia desde o início da carreira.

“ Já aconteceu outras vezes de pessoas me abordarem enquanto estou ao vivo. Algumas vêm me abraçar, dizer que gostam do meu trabalho. Sempre que posso, paro. Faço questão de retribuir o carinho. A TV é feita para as pessoas.”

Cristiano também admitiu que não esperava que aquele momento fosse ganhar tanta repercussão. “Confesso que fui surpreendido. Postei nas minhas redes e já percebi que poderia viralizar, mas foi no fim da tarde, quando outros perfis começaram a repostar, que a coisa tomou uma proporção gigante. A equipe toda ficou surpresa.”

O impacto do gesto, no entanto, reforçou algo que ele já acreditava: falta empatia no dia a dia.

“Acho que viralizou justamente por isso. Porque as pessoas sentem falta de atitudes assim, de alguém que para por um instante para ajudar, dar um bom dia, um abraço, oferecer uma mão. São gestos simples, mas que têm um significado enorme.”

Para os que estão começando: “Olhem ao redor”

A experiência virou também uma reflexão sobre o papel do jornalista. E Cristiano faz questão de deixar um recado para os profissionais que estão ingressando na área:

“Nós contamos histórias de vida, mas também temos a nossa. Precisamos olhar ao redor. Não dá para ser automático. A gente não é robô — somos pessoas contando histórias de outras pessoas”, finaliza.

Cristiano Gomes é jornalista formado pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e atua no telejornalismo desde 2015, com passagens por afiliadas da TV Globo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ganhou destaque com coberturas como os incêndios no Pantanal. Desde 2021 está na NSC TV, em Santa Catarina, onde já passou por Joinville e, atualmente, integra a equipe de reportagem em Florianópolis. Também apresenta eventualmente o Bom Dia Santa Catarina.