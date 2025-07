Reprodução/Instagram Michelle Obama e Barack

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama comentou publicamente pela primeira vez os boatos de divórcio envolvendo seu casamento com Michelle Obama. O ex-presidente participou nesta quarta-feira (16) do podcast IMO , apresentado pela esposa e pelo cunhado, Craig Robinson, e respondeu às especulações com bom humor.

A participação ocorreu durante um episódio focado em paternidade, mas começou com piadas sobre as notícias falsas sobre a relação do casal. " Ah sim, o boato! ", disse Michelle, ao ser provocada por Robinson sobre a presença do marido. Obama entrou na brincadeira e respondeu: " Ela me aceitou de volta. Foi uma situação delicada por um tempo ".

Os rumores começaram no início do ano, quando Barack apareceu sozinho em eventos de destaque, como o funeral do ex-presidente Jimmy Carter e a segunda posse de Donald Trump. A ausência de Michelle em algumas dessas ocasiões gerou especulações sobre uma possível separação.

Michelle, no entanto, já havia esclarecido a situação em um episódio anterior do podcast, divulgado em 9 de julho. “ Este é o primeiro momento da minha vida em que estou completamente livre ”, afirmou. Segundo ela, a fase atual, com as filhas adultas e o fim da rotina política, trouxe autonomia para fazer escolhas pessoais.

Durante o programa, a ex-primeira-dama reforçou que o casamento permanece sólido. “ Não houve um momento sequer em nosso casamento em que pensei em deixar meu homem ”, declarou. Ela também disse que o relacionamento passou por momentos difíceis, mas sempre foi baseado em amor e crescimento.

Michelle ainda afirmou: “ Eu me tornei uma pessoa melhor por causa do homem com quem sou casada ”, destacando a importância de Barack em sua jornada pessoal e profissional. O casal se casou em Chicago, em 1992, e tem duas filhas: Malia e Sasha.

Barack também demonstrou carinho publicamente em outras ocasiões. No último Dia dos Namorados, publicou no Instagram: “ Trinta e dois anos juntos e você ainda tira meu fôlego ”, com uma foto ao lado da esposa. Michelle compartilhou a mesma imagem e escreveu: “ Você é minha rocha. Sempre foi. Sempre será! ”.