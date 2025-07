Instagram/Reprodução Trump ameaça tirar cidadania de apresentadora após críticas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a apresentadora e comediante Rosie O'Donnell.

Em uma postagem feita neste sábado (12) na rede Truth Social, Trump afirmou que estaria “pensando seriamente ” em retirar a cidadania da artista, que atualmente reside na Irlanda.

"Devido ao fato de Rosie O'Donnell não ser do interesse de nosso grande país, estou pensando seriamente em tirar sua cidadania" , escreveu.

"Ela é uma ameaça à humanidade e deve permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem. DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!", completou.

O novo ataque de Trump ocorreu após Rosie criticar abertamente o governo pela forma como lidou com as enchentes no Texas, que deixaram pelo menos 120 mortos, incluindo dezenas de crianças.

A atriz usou as redes sociais para responsabilizar o ex-presidente pelos cortes em programas ambientais e sistemas de alerta precoce.

“Que história de horror no Texas” , afirmou em vídeo.

“E você sabe, quando o presidente destrói todos os sistemas de alerta precoce e a capacidade de previsão do tempo, esses são os resultados.”

Apesar da ameaça, Trump não tem poder legal para revogar a cidadania de americanos natos. Rosie O’Donnell nasceu em Nova York e, portanto, está protegida constitucionalmente.

As críticas entre Trump e Rosie remontam a 2006, quando ela o ironizou ao vivo no programa The View por conta de uma polêmica envolvendo o Miss EUA, evento do qual ele era proprietário na época. Desde então, os embates públicos entre os dois tornaram-se frequentes.

A apresentadora, que se mudou para a Irlanda no início de 2025 com o filho de 12 anos, declarou em março que não pretende retornar aos Estados Unidos “enquanto todos os cidadãos não tiverem direitos iguais”.

Nas redes sociais, Rosie voltou a se posicionar após a ameaça de Trump. Ela afirmou que ele a ataca porque ela está “em oposição direta a tudo o que ele representa”.

Na sexta-feira (11), Trump esteve no Texas para visitar áreas afetadas pelas enchentes e disse que a resposta federal foi eficiente.

“As agências federais fizeram um trabalho incrível, dadas as circunstâncias”, declarou.