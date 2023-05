Química de milhões

Em uma confraternização de fim de novela, Chay Suede e Lucy Alves foram filmados dançando forró agarradinhos. A cena fez os telespectadores enaltecerem o casal das telas. Entretanto, fez com que alguns internautas sugerissem que a química ultrapassava as telas da TV. Vale ressaltar que Chay Suede é casado com Laura Neiva, com quem tem dois filhos.