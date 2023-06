Reprodução/Instagram MC Daniel comenta live de Mel Maia após término e gera discussão na web

Na última terça-feira (14), MC Daniel gravou uma sequência de stories pedindo desculpas para Mel Maia e Léo Dias. O funkeiro se envolveu uma polêmica com o jornalistas após ele anteceder a notícia do término com a atriz e mencionar uma traição. O MC se revoltou e chegou a ameaçar Léo Dias.

O artista começou se desculpando com Mel Maia pela exposição: “Primeiro, Conversei com o psicólogo ontem, conversei hoje. Primeiramente queria pedir desculpa pra Mel pela exposição, por ter rebatido crítica, coisas que eram mentira ou algo do tipo. Pedir desculpas pra família dela, pras amigas dela”.

Em seguida, ele garantiu que vai continuar com o acompanhamento psicológico. “Desculpa aos fãs, a quem se sentiu lesado com alguma atitude minha na hora da raiva. Eu sou assim, mas tô controlando. Já busquei ajuda e vou buscar mais”, afirmou.

Depois, mencionou o jornalista: “É isso. Dizer que eu tô buscando ajuda, tô melhorando. Eu errei, eu acertei. Sei onde eu não quero errar mais, principalmente. Tenho humildade de assumir isso. Errei com fã, falei com a Mel de certo modo, de rebater, de ter exposto, falei de ter exposto o problema do Leo [Dias]. O melhor é isso mesmo, mostrar minha cara”, finalizou Daniel.





