Reprodução Instagram - 24.6.2025 Dona Ruth e Murilo Huff com Leo

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, veio a público se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a guarda do neto, o pequeno Leo, de 5 anos. A avó materna dividia a guarda compartilhada do menino com Murilo Huff, o pai. Segundo ela, o cantor, que quer a guarda unilateral do primogênito, "nunca" pagou pensão ao filho.



"Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado... Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabete do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha", começou.





"O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele", acrescentou.

Críticas

Ruth ainda rebateu as críticas que recebeu na web. Alguns internautas especularam que Murilo queria a guarda unilateral por conta da má administração financeira da avó do garoto. Isso, contudo, nunca foi abordado por nenhuma das partes.

"Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo", prosseguiu.

"Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó", finalizou.

Entenda

Após a morte de Marília Mendonça, em um acidente de avião ocorrido em novembro de 2021, Leo passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, em Goiânia. Atualmente, a tutela da criança é dividida entre ela e o pai, Murilo Huff, por decisão judicial. Agora, o pai quer a guarda unilateral do herdeiro.

“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, assegurou.