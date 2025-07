Reprodução/Instagram Justus avança com processos por ameaças à filha

Roberto Justus utilizou as redes sociais para informar os seguidores sobre os andamentos jurídicos relacionados às ameaças direcionadas à sua filha caçula, Vicky, de cinco anos. O empresário e sua esposa, Ana Paula Siebert, confirmaram que o processo criminal já foi protocolado, enquanto a ação cível está prevista para ser movimentada na próxima segunda-feira (14).





O caso ganhou repercussão após Marcos Dantas, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fazer comentários agressivos sobre a criança, incluindo menções à guilhotina, em reação a uma foto em que Vicky aparecia com uma bolsa de luxo avaliada em R$ 14 mil. As declarações geraram revolta e levaram Justus a adotar medidas legais.

No comunicado, o casal expressou gratidão pelo apoio recebido e reafirmou a confiança no sistema judiciário.





"Acreditamos que a Justiça trará a resposta adequada para que esses indivíduos sejam responsabilizados por atos tão absurdos e violentos. Agradecemos imensamente o carinho e solidariedade de todos", finalizaram.

Roberto Justus é pai de outros quatro filhos. O ocorrido reacendeu discussões sobre os limites da liberdade de expressão e a segurança de crianças expostas nas redes sociais. A assessoria de Justus não divulgou detalhes sobre as penas pretendidas.