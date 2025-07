Instagram/Reprodução/@gustavodveg João Gustavo emocionou seguidores com um desabafo nas redes sociais

Em meio à repercussão da batalha judicial entre Dona Ruth Moreira e o cantor Murilo Huff pela guarda do pequeno Léo, de 5 anos, filho de Marília Mendonça, o irmão da cantora, João Gustavo, emocionou seguidores com um desabafo nas redes sociais.

Chorando, ele publicou um vídeo nesta terça-feira (1º) pedindo respeito e empatia à sua mãe.

“Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida”, i niciou ele, visivelmente abalado. João relatou o quanto a situação tem sido difícil para a família desde a morte da cantora em um trágico acidente aéreo, em novembro de 2021, e destacou que os comentários negativos nas redes têm agravado ainda mais o sofrimento da mãe. “Ela tá muito mal, muito mal mesmo”, desabafou.

“A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual: o legado da Marília”, relembrando os esforços da família para preservar o legado artístico de Marília.

O jovem também pediu que as pessoas parem com os ataques e julgamentos: “Parem com isso. De verdade, já chega. Eu tô fazendo esse apelo porque tô muito preocupado com o que isso pode causar”.

João ainda negou qualquer interesse da família em fama ou dinheiro e reforçou o desejo de viver longe dos holofotes: “Eu daria tudo pra ter a minha irmã de volta. Inclusive, daria a minha própria vida pra ter ela aqui de volta” , afirmou comovido.

E concluiu: “Deixem a gente viver. Deixem a gente, pelo menos, sofrer em paz”.



Entenda

Dona Ruth e Murilo Huff com Leo

O cantor Murilo Huff teve sua primeira vitória na Justiça contra a ex-sogra, dona Ruth Moreira, nesta segunda-feira (30). O juiz responsável pelo caso decidiu que, enquanto o processo pela guarda definitiva de Léo Huff — filho do sertanejo com a cantora Marília Mendonça(1995–2021) — não chega a uma conclusão, o menino ficará com o pai.

A decisão foi divulgada pela High Record Goiás, onde a ação tramita judicialmente. Ainda segundo a emissora, o primeiro passo foi dado na audiência de conciliação realizada na tarde desta segunda, no Fórum Cível de Goiânia.

O juiz chegou a tentar que as partes entrassem em um acordo de forma amigável, mas isso não aconteceu, e assim, o processo segue adiante. Até o encerramento do caso, a guarda provisória permanece com o cantor.

Essa primeira audiência tinha como objetivo definir a guarda do filho do cantor com a cantora Marília Mendonça. Durante a sessão, que durou cerca de duas horas, os dois lados apresentaram seus argumentos, mas não chegaram a um consenso, levando o juiz a tomar a decisão temporária.

O garotinho, que estava morando com a avó materna em um condomínio fechado em Goiânia, já se mudou para a casa do pai — que chegou a ser reformada para recebê-lo. Segundo a Record, o quarto do menino foi decorado com o tema de galáxia.

A defesa de Murilo Huff afirmou que “o processo tramita em segredo de Justiça” e que, por esse motivo, não poderia dar mais informações sobre o caso.