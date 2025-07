Reproduçao TV Globo Karine Teles no "Encontro"

Karine Teles, de 46 anos, coleciona papéis em filmes, séries e telenovelas. No ar como Aldeíde em "Vale Tudo", atual narrativa do horário nobre da Rede Globo, a atriz não gostava de ser ver nas telinhas e diz que o primeiro trabalho foi "muito sofrido".



As declarações foram dadas durante participação no podcast "GiMi, das irmãs gêmeas Giselle Batista e Michelle Batista. "O ambiente era muito estranho, foi muito sofrido, e fiz muito mal. Fiz uma participação que ficou acho que uns dois meses no ar, em uma Malhação, e quando eu assisti pela primeira vez, fiquei horrorizada", recordou.





"E aí tem uma coisa na TV que quando te chamam uma segunda vez, ou uma terceira vez, e você fala não, param de te chamar. Me chamaram para outras participações e fiquei negando. Aí decidi que não queria fazer televisão, que ia investir no teatro, no cinema", completou.

Fez as pazes com a TV

Segundo Teles, o retorno às telinhas ocorreu depois de "muitos anos" se dedicando a outros formatos, como peças e filmes nacionais. Nos últimos anos, ela emendou participações em vários remakes, como "Pantanal", "Elas por Elas" e agora o de "Vale Tudo".

"E aí, muitos anos depois, já mãe e tendo tido uma história no cinema, a televisão se apresentou possível de novo. Aos pouquinhos, fui entrando e aos poucos a coisa está rolando e tem rolado, né? Eu tenho feito coisas na TV desde então", afirmou.

Karine ainda comentou sobre as críticas e comparações entre "Vale Tudo" original e a nova versão, que está sendo adaptada por Manuela Dias. "Essa versão é outra coisa, é outro trabalho, não faria sentido a gente copiar e fazer igual. Não faz sentido, está lá, a outra ainda existe, é maravilhosa e está disponível. A nossa é um outro olhar, uma nova versão, em outro tempo, com outros atores. E adoro, confesso que eu gosto da novela, assisto todo dia", concluiu.