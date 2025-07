Reprodução Apresentador Luiz Brito morre após agressão com furadeira em SP

O apresentador Luiz Brito, de 51 anos, teve morte cerebral confirmada nesta segunda-feira (7) após ser agredido com uma furadeira na cabeça em Várzea Paulista, interior de São Paulo. O caso ocorreu no sábado (5), durante uma visita ao bairro Jardim Itália, e chocou a população da cidade. Brito era conhecido pelo trabalho na emissora local TV Japi.

Segundo o portal Tribuna de Jundiaí, Luiz foi atacado após deixar um colega da filha em uma residência. No local, discutiu com o padrasto do jovem. O motivo da briga ainda não foi esclarecido pelas autoridades.

Agressor usou furadeira como arma

Testemunhas relataram que o agressor quebrou o vidro traseiro do carro de Luiz e, em seguida, atirou a furadeira contra sua cabeça. O impacto causou traumatismo craniano grave.

Após o ataque, Luiz foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Várzea Paulista. Devido à gravidade, foi transferido ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde permaneceu internado até a constatação da morte cerebral.

A família decidiu autorizar a doação de órgãos, gesto que deve beneficiar pacientes na fila de transplantes.

O autor da agressão fugiu do local após o crime. A Polícia Militar preservou a cena até a chegada da perícia, e a Polícia Civil investiga o caso. O suspeito segue foragido.