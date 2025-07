@themattcameron/Reprodução Matt Cameron comunicou que está deixando o Peal Jam em suas redes sociais





O baterista Matt Cameron anunciou nesta segunda-feira (07) que está deixando o Pearl Jam após quase três décadas como integrante da banda.

Aos 62 anos, Cameron compartilhou a decisão por meio de uma publicação nas redes sociais, sem indicar o motivo da saída.

O músico havia se juntado ao grupo em 1998 e participou de todos os discos desde então, incluindo o mais recente, Dark Matter, lançado após uma turnê de um ano encerrada recentemente.

“ Após 27 anos fantásticos, dei meus últimos passos na bateria do poderoso Pearl Jam ”, escreveu o baterista.

“ Muito amor e respeito a Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para a banda em 1998 e por me darem a oportunidade de uma vida, repleta de amizades, talento artístico, desafios e risadas ”, complementa Cameron .

Banda agradece contribuição de Cameron

Em comunicado publicado também nas redes sociais, os integrantes do Pearl Jam destacaram a importância de Cameron para a formação ao longo dos anos.

“ Matt Cameron tem sido um músico e baterista singular e verdadeiramente poderoso. Ele impulsionou os últimos 27 anos de shows ao vivo e gravações de estúdio do Pearl Jam. Foi um capítulo profundamente importante para o nosso grupo e desejamos-lhe sempre o melhor ”, escreveram em nota conjunta.

A banda não anunciou nenhum substituto até o momento.





Passagem pelo Soundgarden e trajetória no rock

Antes de entrar para o Pearl Jam, Cameron havia sido baterista do Soundgarden por mais de uma década, uma das bandas que marcaram a cena grunge de Seattle. Ele também tocou com a Skin Yard , considerada uma das precursoras do movimento.

O músico se uniu ao Pearl Jam inicialmente como substituto temporário de Jack Irons durante uma turnê, mas acabou se firmando na formação e estreou em estúdio com o álbum Binaural, de 2000.

Matt Cameron nasceu em San Diego e se mudou para Seattle pouco antes do crescimento da cena alternativa na cidade, que se tornaria referência no rock mundial nos anos 1990.

Ele ainda atuou com o Soundgarden reunido entre 2010 e 2017, paralelamente ao trabalho com o Pearl Jam.