Instagram/Reprodução Eventim nega shows de Pearl Jam, Billie Eilish e Celine Dion

A Eventim, plataforma oficial de venda de ingressos no Brasil, divulgou uma nota nas r edes sociais nesta sexta-feira (16), para desmentir rumores sobre supostas apresentações de Billie Eilish, Pearl Jam e Celine Dion no país.

Segundo a empresa, anúncios falsos que circulam nas redes sociais e sites não oficiais estão utilizando indevidamente sua identidade visual para enganar o público e vender ingressos inexistentes.

“A Eventim informa que não reconhece a venda de ingressos para o evento da Billie Eilish e/ou Pearl Jam e que já tomou as medidas legais para que cessem o uso indevido de sua marca. Recomendamos cautela e que os fãs acompanhem informações apenas por meio dos canais oficiais antes de realizar qualquer compra”, diz o comunicado publicado no perfil oficial da empresa.

De acordo com a nota, os boatos vêm acompanhados de páginas falsas que imitam o site da Eventim e promovem shows fictícios. Um dos exemplos envolve um anúncio no Instagram que indicava datas para shows do Pearl Jam em São Paulo e no Rio de Janeiro, em setembro, nenhuma dessas apresentações está confirmada no site oficial da banda.

Além disso, a Eventim destacou nos comentários sobre Celine Dion: “A Eventim informa que também não reconhece a venda de ingressos para o evento de Celine Dion, também circulando com uso indevido da marca.”

A plataforma reforça que o único canal oficial de venda é o site www.eventim.com.br. A empresa orienta os fãs a ficarem atentos à URL correta e evitarem qualquer site suspeito.

“Muitas vezes os ingressos vendidos nesses sites podem ser falsos ou nem existir. Essas verificações ajudam a evitar golpes e garantir que a experiência de compra do cliente seja segura e protegida” , completou a nota.