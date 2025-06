Foto: Vitor Cipriano Rael

O cantor Rael, um dos nomes mais expressivos do rap, se apresentou no João Rock ao lado de FBC e Rincon Sapiência. No último sábado (14), o músico revisitou o repertório ao lado dos colegas de profissão e comemorou a sua trajetória com o público do festival.



Em entrevista ao iG Gente, o astro comentou a respeito da parceria ao dividir o palco com os artistas: " Foi incrível. A gente fez esse trabalho junto no meu disco Onda. A gente tem a faixa Pista sem lei, então é a primeira vez que a gente se reúne desde que a gente gravou ", contou.

Lançado em março de 2025, Onda ainda tem a participação de Mano Brown, Marina Sena, Ivete Sangalo, Ludmilla, Luedji Luna e mais. Sobre o processo de composição da faixa, Rael detalhou como tudo aconteceu.

" O FBC gravou em Minas Gerais e o Rincon gravou na minha casa, mas a gente nunca tinha se encontrado para executar isso ao vivo, então a gente fazer isso no João Rock foi maravilhoso. E cada um trouxe a [própria] essência ", comemorou.