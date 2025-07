Reprodução/Instagram Shakira doa parte de show às vítimas das enchentes no Texas

A cantora Shakira doou parte da arrecadação do show em San Antonio para vítimas das enchentes no Texas. A artista colombiana usou as redes sociais e expressou solidariedade e preocupação com a tragédia.

No X (antigo Twitter), escreveu:

“ Querido San Antonio, nossos corações e orações estão com aqueles afetados pelas enchentes. Estamos doando uma parte da arrecadação do show de hoje para a Catholic Charities de San Antonio, que ajuda as famílias impactadas .”

Em um vídeo no Instagram, a cantora falou emocionada sobre as mortes e o desaparecimento de dezenas de pessoas, incluindo 27 jovens do acampamento Camp Mystic . “ Estou devastada com as notícias. Só penso nas famílias e na dor que estão sentindo ”, disse.

Durante o show, Shakira homenageou as vítimas e dedicou sua apresentação ao apoio às famílias. Informações para doações foram exibidas nas telas, incentivando o público a contribuir.

As enchentes já deixaram pelo menos 69 mortos confirmados e dezenas de desaparecidos. A cidade de San Antonio foi uma das mais afetadas, com mais de 850 pessoas resgatadas.

Shakira escolheu destinar os recursos à Catholic Charities de San Antonio, organização que oferece ajuda emergencial como alimentos, abrigo e suporte médico.

Quem quiser ajudar pode fazer doações diretamente pelo site da instituição.