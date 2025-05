Reprodução/Instagram Claudia Ohana exibe beleza de biquíni antes do trabalho

Claudia Ohana curtiu o clima ensolarado e compartilhou um momento de descontração com os seguidores no Instagram. A atriz postou uma foto em seu perfil posando de biquíni durante uma pausa antes de sua apresentação no teatro.

No clique, Claudia aparece sorridente em uma pose de yoga, vestindo um biquíni preto com detalhes laterais e a parte superior vermelha. O cenário escolhido foi a varanda de uma casa com vista para uma lagoa, proporcionando um visual tranquilo e ensolarado.





"Uma folguinha antes do teatro!", escreveu ela na legenda, acompanhada de um emoji de sol.

A publicação rapidamente recebeu elogios dos fãs, que inundaram os comentários com mensagens de carinho. "Linda demais!", "Que energia boa!", e "Maravilhosa! " foram algumas das reações.

Claudia Ohana está atualmente em cartaz com a peça "Toc Toc", em temporada no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.