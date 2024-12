Arthur Ferreira Quem são os atores de Senna, minissérie sobre o piloto brasileiro de F1

O ator Gabriel Leone, de 31 anos, revelou que passou por um processo de maquiagem minucioso na gravação da série "Senna", produzida pela Netflix. Segundo o artista, o objetivo era fazer com que seu rosto ficasse o mais parecido possível com o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Gabriel afirma que teve que usar algodão no nariz para conseguir deixá-lo mais redondo, além de algodão atrás das orelhas e truques de maquiagem para se assemelhar ao atleta.

A transformação de Gabriel foi compartilhada no perfil do Instagram do serviço de streaming Netflix, com uma explicação dos métodos utilizados. Veja o vídeo :

A série disponível na plataforma de streaming remonta a história da vida e da carreira de Ayrton Senna, contando com seis episódios. Nela, é explicado a trajetória e ascensão do piloto de Fórmula 1 e consegue explorar suas relações pessoais com família, amores e amigos.

Com apenas uma temporada, a aborda as mudanças que o tricampeão teve que fazer para competir na Fórmula Ford, finalizando no trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino, que o levou a óbito.

O elenco da série é formado por Julia Foti, Alice Wegmann, Kaya Scodelario, Matt Mella, Hugo Bonemer, Marco Ricca e mais.