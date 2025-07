Reprodução GNT/ Globoplay Andrea Beltrão

Se, nos dias de hoje, as redes sociais se tornaram indispensáveis para a maioria das pessoas, para outras a situação é bem diferente. É o caso de Andrea Beltrão, que é avessa às plataformas de interação virtual.

Na última sexta-feira (4), durante participação no "Conversa com Bial", a atriz explicou o motivo de não ter entrado neste mundo tecnológico, como muitos outros artistas fizeram. Ela até tem um perfil, mas que é administrado pela filha, Rosa.





Beltrão comentou o caso após Pedro Bial questionar se ela sofria ataques virtuais por não acreditar em Deus. "Acho bacana ter fé. Bonito. Mas eu não vim com essa graça. Acredito mais no que o Pepe Mujica (ex-presidente do Uruguai) diz que quando a gente morre ‘vira um silêncio mineral’. Que coisa linda", começou.

Em seguida, ela pontuou que sequer sabe o que os internautas falam dela, já que não usa as redes sociais. "Ninguém nunca me chateou. Nem sei o que falam de mim, não tenho a menor ideia, ainda bem. Já basta o que penso a meu respeito, que não é nada bom", acrescentou.

Amizade

Reprodução Instagram/ TV Globo Andrea Beltrão era colega de cena de Fernanda Torres em "Tapas e Beijos"





Andrea ainda ressaltou a importância de Fernanda Torres ao representar o Brasil internacionalmente com o longa-metragem "Ainda Estou Aqui". que ganhou o Oscar de Melhor FIlme Internacional e rendeu uma indicação de Melhor Atriz para a intérprete de Eunice Paiva.

“Fiquei muito feliz da minha amiga ser a melhor atriz da coisa toda, né? E tirei muita casquinha. Ganhei muito abraço, muito beijinho, muitos parabéns. Eu falava: ‘olha, mas não fui eu’. ‘Ah, não interessa!’ Então foi muito legal”, contou Andrea.