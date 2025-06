Reprodução/Instagram Gustavo Mioto opina sobre Murilo Huff e guarda de Léo

Em meio às recentes discussões envolvendo artistas da música sertaneja, Gustavo Mioto usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre como as informações são disseminadas na internet. Sem citar nomes diretamente, o cantor abordou situações que têm ganhado destaque na mídia, como a disputa judicial pela guarda do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Mioto chamou atenção para o fato de que muitos fãs acreditam conhecer profundamente a vida dos artistas, quando, na realidade, não têm acesso a todos os detalhes dos conflitos pessoais. "Um fato simples pode se transformar em algo muito maior quando é repassado sem contexto" , comentou.





O cantor também fez um paralelo com a situação de um "menino que não pode ser pai" , numa possível referência indireta ao caso de Murilo Huff, que busca a guarda unilateral do filho Léo, de seis anos, atualmente sob os cuidados de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça.

"O menino não pode ser pai porque a gente acha que conhece os dois lados. Mas não conhece. 'Ah, mas eu sou fã...' Não conhece. Você nunca se decepcionou com alguém que achava que conhecia bem? Isso acontece até com quem a gente convive. Então, por que acha que pode julgar quem nunca viu na vida?", questionou.

Mioto ainda reforçou a importância de evitar ataques precipitados nas redes sociais. "Se você não tem todas as informações, como pode se sentir no direito de criticar? Vamos odiar menos, galera. Isso tá ficando chato" , finalizou.