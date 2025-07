Reprodução Instagram Matheus & Kauan, e Ana Castela foram atrações do aniversário de Hanna Maggi

Uma festa de debutante em Cuiabá está movimentando as redes sociais por conta de duas atrações sertanejas de peso e uma ostentação milionária. Tratam-se de Ana Castela e da dupla Matheus & Kauan. A comemoração marcou os 15 anos de Hanna Maggi.

A debutante é filha do empresário Samuel Maggi Locks, sobrinho do ex-senador Blairo Maggi. A celebração de alto padrão aconteceu no Allure Music Hall, espaço recém-inaugurado pelo tradicional Buffet Leila Malouf, no último sábado (28).

O ambiente da festa foi transformado em um verdadeiro cenário de fantasia, com borboletas em tamanho gigante espalhadas pelo local, arranjos florais impressionantes e detalhes que remetiam a um jardim mágico. As cores azul e dourado dominaram a decoração.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o momento, destacando não apenas os elementos luxuosos presentes na decoração, mas ressaltando a apresentação de Ana Castela e Matheus & Kauan.

"Ela ficou emocionada", opinou um no X, antigo Twitter. "Gente, ela ficou tão plena, se sou eu, já tinha pulado no colo da boiadeira", prosseguiu uma segunda. "É pedir demais ter Ana, e Matheus e Kauan na minha festa?", finalizou ainda um terceiro.

Saiba mais sobre a família

O pai da aniversariante, é CEO do Grupo Locks, que é uma empresa voltada ao agronegócio. Dentre as principais áreas de produção, destacam-se os métodos relacionados ao milho, feijão e soja.

Segundo a revista Forbes, Lúcia Maggi, a matriarca da família, tem uma fortuna avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.