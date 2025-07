Reprodução Participante do 'Quilos Mortais' é abandonada ao decidir emagrecer

LaShanta White, participante do programa Quilos Mortais , exibido na sexta-feira (4) pela Record , revelou ter sido abandonada pelo namorado após decidir emagrecer. A norte-americana, que chegou a pesar 300 kg, ficou dois anos acamada e lutava para retomar a própria vida quando optou por buscar ajuda médica.

A história foi ao ar em episódio inédito do reality , que acompanha pessoas em situação de obesidade extrema. Com 1,56m de altura, LaShanta passou a depender dos filhos e do então companheiro até que tomou a decisão de mudar. “ Ele terminou comigo porque eu ia emagrecer ”, contou, visivelmente abalada.

A rotina de LaShanta se limitava ao quarto, onde fazia todas as atividades básicas. Alimentação, banho e até locomoção eram assistidas pela família. O quadro de obesidade foi resultado de traumas acumulados, incluindo quatro relacionamentos abusivos.

Ao entrar no programa, a participante se viu diante de uma escolha difícil. Apesar da falta de apoio afetivo, iniciou o tratamento. Em oito meses, perdeu 39 kg e, após bater a marca de 45 kg eliminados, recebeu autorização médica para fazer a cirurgia bariátrica.

Mesmo com o fim do relacionamento, ela não desistiu. “ Tive medo de morrer ”, afirmou no episódio. A força de vontade comoveu os telespectadores e gerou repercussão nas redes sociais.

Hoje, LaShanta compartilha detalhes da nova fase nas redes sociais. No TikTok , soma mais de 87 mil seguidores e divulga vídeos com mensagens de autoestima e incentivo. Os comentários celebram a transformação física e emocional.