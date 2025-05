Reprodução/Divulgação/TCL Com 320 kg, ex-participante de 'Quilos Mortais' morre aos 40

Latonya Pottain, conhecida por sua participação na 11ª temporada do reality show "Quilos Mortais", faleceu aos 40 anos, vítima de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pelo site TMZ e por fontes médicas do Christus Highland Medical Center, onde ela estava internada devido a um quadro grave de insuficiência respiratória.

Segundo um relatório preliminar do Instituto Médico Legal local, a causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva, agravada por sua condição de saúde. Um laudo definitivo ainda está pendente.





Uma batalha contra o peso e a depressão

Latonya, que chegou a pesar 320 quilos, havia aberto uma vaquinha online no início deste ano, na qual relatou estar acamada desde junho de 2024 devido a complicações de saúde. Em seu apelo por ajuda financeira, ela descreveu a situação como "o momento mais desafiador da minha vida".

Sua jornada no reality show, em 2022, foi marcada por altos e baixos. Iniciando o programa com 241 quilos, ela conseguiu perder cerca de 12 kg sob a supervisão do renomado cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan. No entanto, após a exibição de seu episódio, Latonya enfrentou uma onda de críticas e comentários negativos, o que a levou a uma depressão profunda.

"Minha saúde mental foi profundamente afetada, e passei a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica", escreveu ela na época. O medo e a ansiedade a impediram de seguir adiante com o tratamento, agravando ainda mais seu estado físico.

Legado e repercussão

A morte de Latonya reacendeu discussões sobre os impactos psicológicos da exposição em reality shows e a pressão enfrentada por participantes que lidam com problemas de saúde complexos. Fãs e colegas de programa manifestaram pesar nas redes sociais, destacando sua luta e resiliência.