Reprodução: Instagram A bebê completa um ano no início de julho.





Amanda Kimberlly, mãe de Helena, revelou já ter aberto mais de 30 boletins de ocorrência por ataques à filha. A menina, herdeira mais nova de Neymar Jr., nasceu em 3 de julho de 2024.





O assunto veio à tona durante uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores. Um deles quis saber se a onda de críticas virtuais aos filhos do craque havia cessado. Ela negou, e explicou a situação:



"Infelizmente, NÃO. Redirecionei essas 'coisinhas chatas' para o jurídico. Agora o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário.Já abrimos mais de 30 boletins de ocorrência".

Reprodução/Instagram Além de Helena, o jogador é pai de Davi Lucca e Mavie.





Mavie, fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi, e Helena são alvos constantes de mensagens de ódio e até racismo. Em janeiro, a atual companheira do jogador pediu ajuda aos fãs para lidar com um perfil responsável pelos ataques.



“Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui? E só pra lembrar... Racismo é crime! Respeito não ter cor."





Além das meninas, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos. O primogênito é filho de Carol Dantas. Bruna Biancardi, por sua vez, está grávida de Mel, a segunda filha com o atacante do Santos.