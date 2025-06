Reprodução/Youtube Léo Lins Léo Lins

O humorista Léo Lins se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (5) após ser condenado a oito anos de prisão pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

A decisão judicial se refere a um vídeo publicado em 2022, no qual o comediante faz piadas com minorias.

Durante uma live, Léo criticou duramente a decisão judicial e questionou a conduta da magistrada responsável pelo caso.

“Segundo a juíza, piada incentiva o crime, mortes e preconceitos”, disse. Em tom de desabafo, também declarou: “Para que rumo está indo a nossa sociedade?”

O humorista, que ficou conhecido por seu estilo de humor ácido e provocador, defendeu a liberdade de expressão e comparou sua situação ao universo dos games:

“Se você joga Street Fighter, vai cancelar o jogo porque um idiota saiu socando todo mundo?”

Ao final da transmissão, ele agradeceu o apoio que tem recebido de fãs e colegas e resumiu sua posição com uma frase provocativa: “ Se rir virou crime, o silêncio virou regra”.

A condenação causou forte repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem considera o humorista vítima de censura e aqueles que enxergam os comentários como ofensivos e prejudiciais.

Quem é ele?

Com 42 anos, o humorista ganhou projeção nacional em 2008. Foi neste ano que ele se consagrou como finalista de um quadro de comédia do extinto "Domingão do Faustão". Tratava-se da competição "Quem Chega Lá", exibida na Globo.

A antiga atração comandada por Fausto Silva não foi a única na qual ele participou. Em 2010, participou do "Legendários", apresentado por Marcos Mion na Record. Entre os anos de 2014 e 2022, compôs o elenco do "The Noite com Danilo Gentili" no SBT.