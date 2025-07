Reprodução Morre Michael Madsen, astro de “Cães de Aluguel” e “Kill Bill”, aos 67 anos

O ator norte-americano Michael Madsen, conhecido por papéis emblemáticos em filmes como Cães de Aluguel e Kill Bill , faleceu nesta quinta-feira (3), aos 67 anos, em Malibu, na Califórnia.

Segundo as autoridades, Madsen foi encontrado inconsciente em sua residência por volta das 8h25 da manhã. Equipes de emergência médica foram chamadas ao local, mas apenas puderam constatar o óbito. A causa da morte foi inicialmente atribuída a um paro cardíaco súbito, embora exames adicionais estejam sendo realizados. A polícia afirma que não há indícios de crime ou envolvimento de terceiros.



O ator vivia sozinho em sua casa, após um período recente de isolamento e afastamento da vida pública.



Michael Madsen nasceu em Chicago, em 25 de setembro de 1957. Com um estilo marcante, voz rouca e uma presença ameaçadora na tela, ele construiu uma carreira sólida interpretando vilões e anti-heróis. Ficou mundialmente conhecido como o Sr. Blonde, de Cães de Aluguel (1992), o violento gângster que dança ao som de “ Stuck in the Middle With You ” antes de torturar um policial — uma das cenas mais icônicas do cinema dos anos 1990.



Também brilhou em Kill Bill Vol. 1 e 2, como Budd, irmão do personagem de David Carradine. Madsen era considerado um dos atores mais leais ao cineasta Quentin Tarantino, com quem trabalhou em diversos filmes.



Ao longo de quatro décadas de carreira, acumulou mais de 300 créditos entre cinema, televisão e videogames. Atuou em títulos como Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City, Species e dublou personagens em jogos como Grand Theft Auto III .



Michael Madsen era pai de cinco filhos e passou por diversas crises pessoais, incluindo problemas financeiros e batalhas contra o alcoolismo. Em 2022, enfrentou a trágica morte de seu filho mais novo, Hudson Madsen, de 26 anos, por suicídio — fato que o abalou profundamente.



Segundo amigos próximos, ele estava trabalhando em um novo livro de poemas intitulado “ Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems ”, além de participar da produção de um filme independente previsto para estrear em 2026.



Repercussão e homenagens



A notícia da morte gerou comoção em Hollywood. O diretor Quentin Tarantino, que ainda não se pronunciou publicamente, era amigo pessoal do ator e o considerava “insubstituível”. Diversas celebridades prestaram homenagem nas redes sociais, como Samuel L. Jackson e Tim Roth, colegas de elenco em Reservoir Dogs.



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também publicou uma nota de pesar:



“ Michael Madsen foi a essência do cinema independente americano. Sua intensidade, voz inconfundível e personagens memoráveis deixarão saudades. ”



Segundo a família, os preparativos para o funeral estão em andamento e uma cerimônia íntima deve ser realizada em Los Angeles nos próximos dias. Ainda não há confirmação sobre local e horário.