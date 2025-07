Reprodução Karla Sofia Gascon chorando

A atriz Karla Sofía Gascón se pronunciou nesta terça-feira (1º) sobre sua ausência na lista de novos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A atriz de Emilia Perez afirmou que respeita a decisão da instituição, mesmo após a repercussão negativa envolvendo publicações antigas.

O desabafo foi publicado nas redes sociais da artista e é o primeiro posicionamento público desde que a nova lista do Oscar foi divulgada. Karla ficou de fora dos 534 nomes convidados, o que gerou questionamentos entre fãs e internautas sobre possíveis represálias por polêmicas recentes.

“ Se algum dia decidirem me convidar, aceitarei com toda a honra, carinho e amor de meu coração ”, escreveu. Em seguida, a atriz acrescentou: “ Tudo o que posso fazer é continuar trabalhando, colocando minha alma nos personagens e mostrando que não tenho nada a ver com a imagem negativa que alguns tentaram criar de mim. ”

Karla negou ser autora de postagens preconceituosas que circularam antes da cerimônia do Oscar 2025. “ Ninguém ainda provou legalmente que eu sou a ameaça mais terrível do mundo que deve ser destruída a todo custo .”

Ela também contestou a forma como seus posts foram expostos. “ Pegaram um post de um ano atrás e outro de dois anos depois… cortaram e colaram junto com outras bobagens para criar o ‘monstro de Hollywood’. Nem a pessoa menos lúcida acreditaria que isso foi espontâneo. ”

Apesar da repercussão, Karla afirmou que a Netflix nunca rompeu com ela. “ Ted Sarandos disse em uma entrevista em Madri que nunca me baniram de nada, que me apoiaram totalmente e que eu era uma atriz fantástica. ”

Filme recebeu indicações, mas atriz ficou de fora

Karla foi protagonista de Emilia Perez, longa indicado a 13 prêmios no Oscar deste ano. Mesmo com o destaque internacional, o filme recebeu apenas duas estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante( Zoe Saldaña) e Melhor Canção Original. A atriz acabou deixada de escanteio pela Academia.

Além de negar racismo e preconceito, Karla fez apelo público. “ Por favor, me deixem em paz. Não há base para essa campanha da mídia contra mim. Sou apenas uma atriz que nunca fez mal a ninguém. ”

Entre os novos membros da Academia, nomes como Fernanda Torres, Ariana Grande e Yuri Borisov foram incluídos.

As polêmicas envolvendo a atriz incluíram falas ofensivas sobre religião, acusações de xenofobia e um comentário antigo sobre George Floyd, o que teria motivado o afastamento do diretor Jacques Audiard, responsável por Emilia Perez .