Reprodução Instagram @MuriloHuff Murilo Huff e Léo

Murilo Huff, de 29 anos, veio a público se pronunciar sobre as acusações de Dona Ruth. A mãe de Marília Mendonça afirmou que o ex-genro nunca pagou pensão ao filho, Léo, em meio à disputa que ele trava pela guarda unilateral do garoto de 5 anos.



"São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade", começou.





Murilo ainda detalhou os principais gastos mensais que tem com Léo. De acordo com ele, são R$ 5.000 destinados à babá enfermeira, R$ 2.800 com a psicóloga, R$ 2.600 para a escola e R$ 1.200 referentes ao plano de saúde.

"Mais de 15k por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", acrescentou ele, que ainda diz desembolsar R$ 4.000 para o tratamento de diabete do filho, além de arcar com os custos de aula de bateria, instrumento que Léo vem aprendendo a tocar.

"Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito", finalizou.

Relembre

Após a morte de Marília Mendonça, em um acidente de avião ocorrido em novembro de 2021, Léo passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, em Goiânia. Atualmente, a guarda da criança é dividida entre ela e o pai, Murilo Huff, por decisão judicial. Agora, o pai quer a guarda unilateral do herdeiro.

“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, assegurou o cantor.

Depois, Ruth alegou que Murilo não pagava pensão a Léo. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele", acrescentou.