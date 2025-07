Reprodução/Redes Sociais Ícone da música Gaúcha falece aos 79 anos





Mari Terezinha Cabral Brum, conhecida como Mary Terezinha, cantora que fez dupla com o cantor Teixeirinha, faleceu aos 79 anos nesta segunda-feira (30), em Porto Alegre.

De acordo com informações da filha, Liane Teixeira, Mary teria falecido enquanto assistia à televisão na residência onde morava, na capital do Rio Grande do Sul. A causa da morte ainda é desconhecida.

Nascida em Tupanciretã, em 30 de março de 1946, ela ficou conhecida como Mary Terezinha quando, em 1960, ainda jovem, formou uma dupla com Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. Mesmo após a separação da dupla, em 1984, a cantora continuou sua carreira solo.

"A mãe foi uma pioneira entre as mulheres, tanto na vida artística quanto na pessoal. Ela não escondia quem era, era autêntica. Morreu em paz" , disse Liane, segundo a revista Exame.

Liane é uma dos dois filhos que Mary teve com o cantor Teixeirinha, sendo Alexandre Teixeira o outro.





O velório será realizado na terça-feira (1º), a partir das 13h, na Capela Premium do Cemitério João XXIII, em Porto Alegre. A cerimônia de despedida da cantora está prevista para as 19h.

Nos palcos, Mary era, além de cantora, acordeonista e compositora. Também era conhecida pela alcunha de "Menina da Gaita", sendo bastante lembrada por esse apelido. Estrelou 12 filmes, como Gaúcho de Passo Fundo e Coração de Luto.

Nos últimos anos, Mary Terezinha vinha se dedicando à música gospel.

Quem foi Teixeirinha

Teixeirinha foi um dos maiores ícones da música gaúcha. Reconhecido como o "Rei do Disco", fez parte da cultura brasileira com mais de 50 álbuns, 1.200 composições, além de filmes — muitos deles ao lado de Mary Terezinha.

Nascido em Rolante, no Rio Grande do Sul, em 1927, Teixeirinha enfrentou uma infância difícil, marcada pela perda dos pais. Iniciou sua carreira nas rádios do interior e explodiu na década de 1960, quando formou a lendária dupla com Mary Terezinha.

A dupla fez muito sucesso, se apresentando em todos os estados brasileiros, além de realizar turnês na Espanha, Portugal, Estados Unidos e Canadá. Em 1983, o cantor alcançou a marca de 18 milhões de discos vendidos, recebendo 13 discos de ouro.

No entanto, um infarto em janeiro de 1984, aliado ao diagnóstico de um linfoma no mesmo período, deteriorou sua saúde. Mesmo debilitado, ainda conseguiu lançar três álbuns, sendo o último publicado em 4 de dezembro de 1985 — um dia após sua morte, vítima de um ataque cardíaco.