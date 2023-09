Reprodução / Instagram Florinda Meza se irrita após homem alegar ser filho de Roberto Bolaños

Florinda Meza, a eterna Dona Florinda do programa Chávez, desabafou no Instagram para defender Roberto Bolaños (1929-2014) após um homem alegar ser filho do ator que deu vida ao personagem principal do programa.

"Um esclarecimento para os milhões que deram ouvidos a um sujeito que disse ser filho do Roberto:

1. Roberto fez uma vasectomia antes de nós ficarmos juntos. É um fato público e muito conhecido, e por este motivo não tivemos filhos.

2. Este esclarecimento não é para o sujeito que propagou essa injúria, porque ele sabe que isso é uma mentira e já reconheceu depois em outro vídeo, ainda que tenha decidido deixado viralizar para milhões de pessoas que acreditaram nisso. Este esclarecimento é para o público", iniciou ela.

A atriz também desabafou, dizendo que mesmo após 9 anos da morte do marido, as pessoas continuam usando o nome do casal para tentar conseguir fama. "Sempre tiveram pessoas que utilizam o meu nome para tentar fazer marketing, dizendo coisas terríveis sobre mim. Não posso sair pelo mundo desmentindo todo mundo que decide se beneficiar fazendo vídeos com histórias falsas, e dando entrevistas nas quais falam de romances imaginários, ou mesmo destilando o veneno. Mas hoje faço este comunicado porque está em meio à honra do meu Roberto e ele já não está mais aqui para se defender", finalizou.