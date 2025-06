Reprodução/Instagram Maíra Cardi reclama de tratamento rude em loja de grife

A influenciadora digital Maíra Cardi usou as redes sociais para relatar uma experiência desagradável em uma loja de grife no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. De acordo com ela, o atendimento foi marcado por arrogância, mesmo estando claramente disposta a fazer compras.

"Alguns atendimentos em lojas de luxo são impecáveis, mas outros são arrogantes e tratam mal o cliente, o que faz a experiência de compra da marca cair muito" , desabafou.

Maíra destacou que, apesar de estar bem vestida, com sacolas de outras marcas e pronta para comprar, foi mal atendida por uma vendedora. "Ela tá vendo. A gente entrou com um monte de sacola de compra, bolsa de marca, mas ela é amarga só", criticou.





A empresária ainda reforçou que o tratamento inadequado não deveria ocorrer independentemente da aparência do cliente. "Mesmo que não estivéssemos bem vestidas ou com sacolas, não é certo querer expulsar e tratar alguém mal baseado nisso. Treinem melhor o atendimento ao cliente de vocês no shopping JK, porque nenhum cliente merece ser mal tratado. A gente inclusive deixa de comprar pelo atendimento grosseiro" , completou.

Ainda não há posicionamento da loja ou do shopping sobre o caso. O espaço do iG segue aberto para manifestação.

Repercussão

O descontentamento de Maíra Cardi ecoou entre seus seguidores, que compartilharam experiências parecidas em lojas de alto padrão. A discussão também levantou questionamentos sobre a preparação das equipes de venda para lidar com diferentes perfis de clientes, sem julgamentos baseados em aparência ou comportamento.